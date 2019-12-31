ترامب مخاطباً العراقيين: حان وقت الحرية

2019/12/31 | 19:58 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء، انه قد حان الوقت لكي يتخلص العراقيين من التدخل والنفوذ الايراني.ووجه ترامب رسالة الى العراقيين عبر تغريدة على تويتر،...

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