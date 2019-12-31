الخارجية الاميركية: حرمة سفارتنا في العراق لم تنتهك وسفيرنا في طريقه الى بغداد

2019/12/31 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) أن حرمة السفارة، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة، لم تنتهك، فيما لفتت الى أن السفير، ماثيو تولر، في طريقه الى العاصمة العراقية

ونفت الخارجية، في بيان، انتهاك حرمة سفارتها في بغداد واشارت الى عدم وجود خطط لإخلائها.

ونبهت الى أن "السفير، ماثيو تولر يقوم برحلة معدة سلفا وهو في طريقه الآن إلى السفارة في بغداد".

قبل ذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، أكدا على ضمان حماية البعثة في العراق.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن "رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكدا لمايك بومبيو في اتصالين منفصلين ضمان حماية البعثة الأميركية".

وأقدم متظاهرون من أنصار كتائب حزب الله في العراقي، اليوم، على رفع أعلام الكتائب على جدران السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي طال موقعا للحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار، فيما هددوا باقتحام السفارة في حال استمرت بقصف مواقع الحشد الشعبي.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك اسير، اليوم الثلاثاء، ارسال قوات اضافية الى العراق لحماية سفارة بلاده في العاصمة بغداد.

وقال اسبر في بيان انه "وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) سترسل قوات إضافية الى العراق لحماية السفار

بغداد اليوم-متابعة

قال محمد محيي، المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق، الثلاثاء (31 كانون الأول، 2019) إن الكتائب تطالب بمواقف "جدية" أقلها مغادرة القوات الامريكية، فيما كشف عن سبب استهداف القوات الأمريكية لمقر الحشد الشعبي، في

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التزامها بحفظ "حرمة" السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وذلك التزاما باتفاقية فيينا.

وذكرت الخارجية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "تُتابع وزارة الخارجيّة عن

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