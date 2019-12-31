فيديو يوثق اعتداء محتجين على ضابط عراقي رفيع لحظة اقتحام السفارة الأميركية

2019/12/31 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تسجيلا مصورا يظهر اعتداء عدد من المحتجين التابعين للفصائل المسلحة على ضابط عراقي رفيع حاول منعهم من دخول السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء.ووثق الفيديو قيام عشرات المحتجين بالاعتداء على الضابط بالضرب فضلا عن الاستيلاء على عجلة عسكرية من نوع همر تابعة للجيش العراقي “.

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