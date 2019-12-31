العراقيون الشّيعة الداعمين لنخبة السلطة.. يسعون اليوم لإسقاطها

2019/12/31 | 20:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة خاصة- الحل العراق نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريراً تناولت فيه دور الشيعة العراقيين في احتجاجات اليوم ورغبتهم في إسقاط الحكومة التي لطالما كانوا من المساهمين في إيصال أفرادها إلى […]

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