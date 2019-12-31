البنتاغون يعلن إرسال قوات مارينز لحماية السفارة ببغداد

2019/12/31 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أمريكيون لرويترز بأن الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في بغداد لضمان حمايتها في ظل الاحتجاجات أمام مقر ا...

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