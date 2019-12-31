الخارجية اللبنانية تصدر بياناً بشأن كيفية دخول غصن الى بيروت

2019/12/31 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بياناً بشأن دخول رجل الاعمال كارلوس غصن الى بيروت رغم الاقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان بقضايا فساد.

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