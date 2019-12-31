اكاديمية الشرطة تعقد ملتقي للتعريف بانشطتها

2019/12/31 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي (أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة كليات الحقوق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعريفهم بدور أكاديمية الشرطة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى)  فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لأكاديمية الشرطة فى […]

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