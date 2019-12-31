مسؤول اميركي : إرسال طائرتي اباتشي للتحليق فوق السفارة الاميركية ببغداد

2019/12/31 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مسؤول أميركي مطلع، الثلاثاء (31 كانون الأول، 2019) عن إرسال طائرتي اباتشي للتحليق فوق السفارة الأميركية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة ببغداد.

وذكر المسؤول، في تصريح لوكالة رويترز، إن "طائرتي اباتشي أُرسلت فوق السفارة الاميركية في العاصمة بغداد".

قبل ذلك، أعلن مسؤول أميركي، إرسال 100 جندي الى السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد لدعم امنها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول امريكي مطلع، قوله إن الولايات المتحدة أرسلت 100 عنصر من قواتها للانتشار بمنطقة السفارة ردا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤولون أمريكيون مطلعون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه سيتم إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين وهي ستأتي من أراض أخرى في المنطقة.

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا ايران بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

بغداد اليوم- بغداد

قال مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء 31-12-2019، ان هناك قرينة تدل على ان التظاهرات امام السفارة الامريكية في بغداد، هدفها انهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية، داعيا بـ’’الثوار’’ الى الثبات وال

بغداد اليوم-بغداد

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ونفت الخارجية، في بيان، انتها

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اعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك اسير، اليوم الثلاثاء، ارسال قوات اضافية الى العراق لحماية سفارة بلاده في العاصمة بغداد.

وقال اسبر في بيان انه "وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) سترسل قوات إضافية الى العراق لحماية السفار

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