شاهد/ رسائل قيس الخزعلي وفالح الفياض للسفارة الأميركية

2019/12/31 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 12/31‏/2019 - شيع العراقيون في العاصمة بغداد شهداء الحشد الشعبي التابع للقوات المسلحة الذين ‏سقطوا في العدوان الأميركي غربي البلاد، وع...

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