العراق: البنتاغون سيرسل قوات إضافية لحماية السفارة الأمريكية في بغداد بعدما هاجمها آلاف المحتجين

2019/12/31 | 20:40 - المصدر: فرانس 24

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بيان الثلاثاء أن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية بعدما هاجمها آلاف المحتجين العراقيين الموالين لإيران.



واتهمت واشنطن إيران بتدبير الهجوم وحضت السلطات العراقية على حماية السفارة الأمريكية التي تقع في المنطقة الخضراء ببغداد.

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