البنتاغون يعتزم إرسال قواتٍ إضافية لحماية سِفارتها في بغداد

2019/12/31 | 20:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قال وزير الدفاع الأميركي #مارك_إسبر، إن #البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى #بغداد لحماية #السفارة_الأميركية بعدما هاجمها محتجّون موالون للحشد الشعبي.وذكر بيانٌ صادر عن وزير الدفاع الأميركي […]

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