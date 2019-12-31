الجيش يقصف أوكار داعش في حوض المخيسة بديالى

2019/12/31 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (31 كانون الأول، 2019) بأن قوات الجيش قصفت أوكار داع...





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