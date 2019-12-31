اتحاد الكرة يحدد موعد إنطلاق ممتاز الصالات

2019/12/31 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أحتضنت قاعة الاتحاد، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة كرة الصالات مع ممثلي الدوري الممتاز للأندية التي ستشارك في منافسات دوري كرة الصالات للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

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