الاتحاد الاوروبي قلق: السلطات العراقية من واجبها حماية البعثات الدبلوماسية

2019/12/31 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدًا أن السلطات العراقية من واجبها حماية البعثات الدبلوماسية.

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