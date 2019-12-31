نادي سوانزي سيتي يرسل كتاباً الى اتحاد الكرة عن تفاصيل اصابة علي الحمادي

2019/12/31 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ارسل نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، كتاباً الى اتحاد الكرة بتفاصيل إصابة لاعبه العراقي علي الحمادي.

وذكر النادي في كتابه ترجمته"العهد نيوز" :”إلى من يهمه

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