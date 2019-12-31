الحكم 8 سنوات على 4 موظفين سرقوا شركة حكومية في ذي قار

2019/12/31 | 21:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر قضائي مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكمها بقضية سرقة القابلوات من إحدى الشركات الحكومية بالناصرية.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية حكمت بالسجن 8 سنوات على 4 موظفين في احدى الشركات الحكومية في مدينة الناصرية مركز المحافظة، وبواقع سنتين لكل موظف".

وبين المصدر، أن "الموظفين المتهمين تمت إدانتهم بسرقة قابلوات من الشركة التي يعملون فيها ومحاولتهم بيعها في السوق المحلية".

واشار إلى أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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