15 شباط المقبل موعد انطلاق ممتاز كرة الصالات

2019/12/31 | 21:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

احتضنت قاعة الاتحاد، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة كرة الصالات مع ممثلي الدوري الممتاز للأندية التي ستشارك في منافسات دوري كرة الصالات للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وقال رئيس لجنة الصالات، غالب الزاملي : قررت اللجنة ان يكون انطلاق الدوري يوم الخامس عشر من شهر شباط المقبل، وستحدد الآلية يوم الثالث من الشهر نفسه، وبحسب ما يمر به البلد من الوضع العام، وايضا حددت اللجنة يوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني موعدا لتسليم كشوفات اللاعبين من قبل الاندية الى لجنة المسابقات في لجنة الصالات، على ان يكون اخر موعد للتسجيل كبالنسبة للاعبين المحترفين يوم العاشر من الشهر نفسه.





واضاف الزاملي : هذا الموسم سيكون استثنائيا لجميع النشاطات لما يمر به عراقنا الحبيب، لذلك وتماشياً مع الوضع سنحدد آلية الدوري بحسب وضع البلد، ونمني النفس بأن يعود الأمن والامان وتتحقق مطالب المتظاهرين، بغية ان تعود الحياة الى الشارع العراقي وتنشط الحركة الرياضية، وانطلاق منافسات الدوري للمكشوفة والمغلقة، ولجميع الألعاب .

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