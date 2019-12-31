روحاني: العقوبات الأمريكية كلفت إيران 200 مليار دولار

2019/12/31 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية على بلاده كلفت بلاده 200 مليار دولار.

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