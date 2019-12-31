مصر.. قفزة قياسية بالمعروض النقدي

2019/12/31 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 13.16 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

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