الأمن اللبناني يصدر توضيحا حول دخول كارلوس غصن إلى البلاد

2019/12/31 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن المدير السابق لشركة "رينو نيسان"، كارلوس غصن، دخل لبنان بصورة شرعية ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراءات بحقه.

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