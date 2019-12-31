ثلاثة أيام من العمل.. فتيات بابل يصنعن جداراً للحرية بلغة “أمارجي” وألوان مختلفة.. (صور)

2019/12/31 | 21:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدار الحرية هي فكرة مجموعة من طالبات كلية الطب في جامعة بابل المرحلة الاولى، اللواتي وصفن الحرية بأنها من “أغلى” الموجودات وترجمة حرفية للعيش بسلام.“امارجي” تعني حريّة بلغة السومريين القدامى الذين شيدوا حضارة العراق الممتدة إلى عمق التاريخ، توسطت “أمارجي” أو الحرية جدار كلية الطب الذي تحول بألوان طالباتها إلى لوحة فنية ترمز لمعنى […]

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