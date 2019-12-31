بالفيديو.. التحالف الدولي يؤكد تحليق طائرتي اباتشي ببغداد لحماية السفارة الاميركية

2019/12/31 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد التحالف الدولي، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) تحليق طائرتي اباتشي فوق المنطقة الخضراء، وسط الع...





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