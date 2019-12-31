مشرع: قانون الإدارة المالية سيدور الأموال دون الرجوع للموازنة

2019/12/31 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب حسن الخلاطي، اليوم الثلاثاء : إن الهدف من تعديل قانون الإدارة المالية هو السماح للمشاريع في الاستمرار من دون الرجوع إلى قانون الموازنة.

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