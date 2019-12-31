بيلوسي: دبلوماسينا في العراق يستحقون لاستراتيجية أمريكية قوية

2019/12/31 | 21:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي، نانسي بيلوسي، ان "دبلوماسينا في العراق يستحقون لاستراتيية امريكية قوية".في اشارة الى حادثة اقتحام لمتظاهرين من الحشد الشعبي اليوم جزء من مبنى السفارة الامريكية ببغداد.

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