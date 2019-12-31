الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية ضد فلول

2019/12/31 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق شرق الأنبار.

وقال إعلام الحشد في بيان حصلت عليه

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