2019/12/31 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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افتتح وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، محطة النهضة الحديثة، فيما بين أن العمل به استأنف في 2018 بتمويل ذاتي من الوزارة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تفتتح محطة النهضة الحديثة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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