النقل تفتتح محطة النهضة الحديثة وسط بغداد

2019/12/31 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افتتح وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، محطة النهضة الحديثة، فيما بين أن العمل به استأنف في 2018 بتمويل ذاتي من الوزارة

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