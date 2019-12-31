بالصور.. معتصمو التحرير يقيمون طقوس “الكريسمس” ويختمون عامهم بثلاثة مطالب

2019/12/31 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور تداولها ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مئات الالاف من معتصمي ساحة التحرير وهم يحيون طقوس نهاية العام الميلادي بالاحتفال وسط حضور لافت للعوائل البغدادية.وجدد المعتصمون المحتفلون التأكيد على تحقيق ثلاثة مطالب أولها تسليم رئاسة الحكومة لشخصية مستقلة قادرة على إدارة البلاد حتى اجراء الانتخابات المبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين ومحاكمة حيتان […]

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