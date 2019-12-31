ترامب يدعو العراقيين للانتفاض ضد الوجود الإيراني في العراق

2019/12/31 | 22:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق دعا الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب في تغريدةٍ مساء اليوم الثلاثاء، العراقيين للانتفاض ضد الوجود الإيراني في العراق.وكتب الرئيس الأميركي: «إلى أولئك الملايين من الناس في #العراق الذين […]

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