عناصر الحشد يهاجمون السفارة الأميركية في بغداد وواشنطن ترسل تعزيزات وعبدالمهدي وصالح يتعهدان توفير الحماية

2019/12/31 | 22:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – هاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء مرددين “الموت لأمريكا!”، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران، فيما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأميركية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة […]

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