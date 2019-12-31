ظهور شخصيات قيادية باقتحام السفارة الأميركية.. عدنان الزرفي

2019/12/31 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب النائب ورئيس كتلة النصر في البرلمان العراقي عدنان الزرفي: اقتحام سفارة الولايات المتحدة في العراق عمل لا ينم عن حنكةٍ سياسية ويعتبر عملاً غير مدروس سيضع العراق في عزلة دولية ويعرضهُ لعقوبات اممية سيّما وقد ظهرت فيه صور لشخصيات قيادية في الدولة .اقتحام سفارة الولايات المتحدة في العراق عمل لا ينم عن حنكةٍ […]

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