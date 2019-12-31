2019/12/31 | 22:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحلبوسي : محاولة اقتحام السفارة الأميركية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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