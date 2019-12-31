ترمب مخاطبا العراقيين: هذا وقتكم لإنهاء سيطرة إيران

2019/12/31 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العراقيين الى انهاء سيطرة إيران على بلادهم.

وخاطب ترمب العراقيين عبر تغريدة على تويتر بالقول، إن هؤلاء الملايين من الناس في العراق، الذين يريدون الحرية، والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران، فإن هذا هو وقتهم.

وكان ترمب قد حمَل في تغريدة سابقة، إيران مسؤولية تنظيم الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، متهما إياها بالمسؤولية عن قتل مقاول أميركي، إضافة الى إصابة الكثيرين، في إشارة منه الى الهجوم الذي استهدف قاعدة كي وان، قرب كركوك، مبينا ان بلاده استجابت بقوة، وستفعل ذلك دائما، فيما ختم ترمب التغريدة بالقول، إنه يتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة.

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