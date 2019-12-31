الحلبوسي يدعو الحكومة الى تاكيد التزاماتها في حماية البعثات

2019/12/31 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الحكومة الى تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

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