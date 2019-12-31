رئاسة الجمهورية تعد التعرض للسفارة الامريكية استهدافا للعراق وسيادته

2019/12/31 | 22:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بياناً على خلفية الاحداث التي حصلت أمام السفارة الامريكية في بغداد.

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