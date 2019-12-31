2019/12/31 | 22:33 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الاخبارية:علق رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الثلاثاء، على محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد، مبينا ان العراقيين يعون جيدا خطورة الأعمال التي تبرر فرض الحصار...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: العراقيون يعون جيدا خطورة الأعمال التي تبرر فرض الحصار عليهم وإعادتهم الى البند السابع) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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