الكربولي: العراقيون يعون جيدا خطورة الأعمال التي تبرر فرض الحصار عليهم وإعادتهم الى البند السابع‬

2019/12/31 | 22:33 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:علق رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الثلاثاء، على محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد، مبينا ان العراقيين يعون جيدا خطورة الأعمال التي تبرر فرض الحصار...

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