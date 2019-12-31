2019/12/31 | 22:33 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حزب الحل: نرفض إختطاف العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حزب الحل: نرفض إختطاف العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).