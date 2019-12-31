الحلبوسي: اقتحام السفارة الأميركية يضر بمصالح العراق ويسيء لصورة الشعب

2019/12/31 | 22:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ان محاولة اقتحام السفارة الأميركية يضر بمصالح العراق ويسيء لصورة الشعب .وذكر الحلبوسي في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن “محاولة اقتحام السفارة الأميركية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا، وهو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية”.واضاف: “أدعو […]

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