إيران ترد على مزاعم واشنطن الزائفة ضد ايران

2019/12/31 | 22:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي على مزاعم المسؤولين الأمريكيين الزائفة ضد ايران....

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