2019/12/31 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة “لحماية” الأميركيين و”الدفاع” عنهم، وذلك بعد اقتحام حشد من متظاهرين غاضبين السفارة الأميركية في بغداد.وفي محادثات هاتفية مع بومبيو، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح لـ”وزير الخارجية أنهما يأخذان مسؤوليتهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يحذر القادة العراقيين : واشنطن ستحمي مواطنيها بعد اقتحام سفارتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يحذر القادة العراقيين : واشنطن ستحمي مواطنيها بعد اقتحام سفارتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).