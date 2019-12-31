مؤيد احمد - بمناسبة السنة الجديدة

2019/12/31 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_احمد نستقبل السنة الجديدة 2020 وكلنا مشاعر إنسانية مليئة بالحب والاحترام والتضامن مع عوائل وأصدقاء وأقرباء المئات من المنتفضين من الشباب والشبات الذين ضحوا بحياتهم في انتفاضة أكتوبر 2019 من اجل إيجاد حياة أفضل للإنسان في العراق.ان أحبائنا الجسورين المضحين بحياتهم أقدموا على صنع تاريخ جديد في العراق، تاريخ التحرر من بأس العبودية الاقتصادية والاستبداد السياسي والخرافات، تاريخ التحرر من مأسي النظام ا......

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