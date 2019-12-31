فيصل عوض حسن - كيف ومتى يحتفي السُّودانيُّون بالاستقلال ؟!

2019/12/31 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن مُفردة استقلال تعني امتلاك الدولة لسُلطاتٍ داخليَّةٍ مُطلقة على جميع الأفراد والجماعات، وفق تشريعات/قوانين يلتزم بها الجميع، وتُطَبَّق عليهم دون استثناء بما في ذلك القائمين على إدارة شؤون البلاد.كما يعني الاستقلال تمتُّع الدولة بحُرِّيَّة قرارها بعيداً عن سيطرة أي جهاتٍ خارجيَّة، سواء كانت دول أو تكتُّلات أو مُؤسَّسات/مُنظَّمات، وفق الأعراف والمواثيق الدوليَّة المُعتمدة.ويُمكن القول، إجمالاً، بأ......

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