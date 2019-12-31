سامي الذيب - تطبيق فكر محمود محمد طه من خلال طبعة عربية وترجمات للقرآن بالتسلسل التاريخي

2019/12/31 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب ينظم مركز الدراسات السودانية بالتعاون مع جامعة النيلين في قاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الخرطوم ما بين 18 و 20 يناير 2020 ندوة فكرية عنوانها (المسلمون وتحديات العصر: السلام والديمقراطية والاشتراكية "نحو فكر إسلامي مستنير") مهداة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستشهاد المفكر السوداني الأستاذ محمود محمد طه.وقد وجهت لي دعوة للمشاركة في هذه الندوة بورقة أكاديميةو......

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