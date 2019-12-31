مقرب من الصدر: تظاهرات السفارة الأميركية هدفها إنهاء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح

2019/12/31 | 22:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، التظاهرات أمام السفارة الأميركية ببغداد، محاولة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات.

وقال العراقي في بيان، إن جميع الساسة الذين جالسوا الاميركيين أصبحوا اليوم يهاجمون سفارتهم، مستنكرا من اسماهم بقادة الميليشيات بنعت سفارة واشنطن بالمكان الحقيقي لدعم العصابات أي الثوار المطالبين بالإصلاح.

ودعا العراقي المتظاهرين للثبات والاستمرار على سلميتهم، وعدم الاحتكاك بالميليشيات، مؤكدا ان الشعب سيدخل المنطقة الخضراء من خلال الانتخابات المبكرة التي دعا لها الحكماء والعقلاء، ومن خلال قانونها المنصف الذي سيكون للشعب مقدمة لإنهاء الفساد والتحزب.

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