2019/12/31 | 23:04 - المصدر: الغد برس

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البيت الأبيض: ترامب اتصل هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية وطالب بض

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البيت الأبيض: ترامب اتصل هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية وطالب بضرورة حماية الأميركيين في العراق

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