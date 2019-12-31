ترمب يتصل بعبد المهدي ويبلغه بضرورة حماية منشآت وموظفي الولايات المتحدة

2019/12/31 | 23:04 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اصدر البيت الأبيض، بيانا، يوم الثلاثاء، ذكر فيه أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، ضرورة حماية الأمريكيين...

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