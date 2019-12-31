2019/12/31 | 23:05 - المصدر: الغد برس

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عبد المهدي لترامب : القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواج

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عبد المهدي لترامب : القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الامريكية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات

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