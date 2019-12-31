اتفاق على “خطوط مباشرة”.. ترامب يهاتف عبد المهدي والأخير يشرح وضع السفارة ويتحدث عن طهران

2019/12/31 | 23:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، اليوم الثلاثاء، تفصيلا عن مكالمة هاتفية بين عبد المهدي والرئيس الاميركي دونالد ترامب.وقال المكتب في بيان، ان” رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة ١٩:٣٠ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة الاميركية في […]

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