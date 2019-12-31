إيران تحتفل برأس السنة على طريقة عام 1979 في العراق

2019/12/31 | 23:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى موظفو البعثة الدبلوماسية في السفارة الاميركية ببغداد، اليوم الاخير من عام 2019 بمحاصرتهم من قبل مئات الولائيين الذين يتبعون عقائديا لإيران .وقبيل حلول المساء تم احراق ثلاثة أبواب لمقر السفارة الاميركية الواقعة بالمنطقة الخضراء المحصنة ، من قبل المحتجين الذين قادهم هادي العامري رئيس تحالف الفتح وفالح الفياض مستشار الامن الوطني ورئيس هيأة […]

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