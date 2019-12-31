بالصورة... كتائب حزب الله العراقية تلقن ترامب وقواته درسا قاسيا

2019/12/31 | 23:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الاعتصام أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد....

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