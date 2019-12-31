يا عبد المهدي عن أي رفعة رأس تتحدث…!!!!!

2019/12/31 | 23:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود يقول عميد الأدب العربي المرحوم طه حسين ” أكثر الناس تزدهيهم الأماني، ويعبث بعقولهم الإغراء، فإذا هم من صرعى الغرور ” هذه المقولة الكبيرة في دلالاتها ومعانيها القيمة […]

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